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Haberler Muğla Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

- karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Yükü hem oldukça fazla hem de dengesiz olan kamyon, oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

İHA

11.12.2020, 11:59

Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu istikametinde ilerleyen kamyon yatağan yakınlarında zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü.

Adeta yola sığmayan kamyon dengesiz ve oldukça havaleli olan yükü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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