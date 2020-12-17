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Haberler Muğla Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'dan da hissedildi...

'de korkutan ! 'dan da hissedildi...

Son dakika haberine göre; 'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. 'ın verdiği bilgilere göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti

Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'dan da hissedildi...

17.12.2020, 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020,11:10

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de saat 10.19 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntı Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği ise 12 km olarak açılandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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