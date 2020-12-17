Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de saat 10.19 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntı Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği ise 12 km olarak açılandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'dan da hissedildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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