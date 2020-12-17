Bodrum Belediyesi’nde bıçaklı sürgün!

Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralanırken olaydan sonra kaçan saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCE TEHDİT ETTİ

BODRUM Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan Karakuş (40) dün sabah saatlerinde Konacık Seyit Onbaşı Caddesi'nde bulunan Bodrum Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. Belediye personeli Karakuş, Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz (48) ve Emel Çakaloğlu'na (50) daha önceden çalıştığı fen işleri bölümünden veterinerlik müdürlüğü binasına sürgün edildiğini iddia ederek yerinin değiştirilme sebebini öğrenmek istediğini dile getirerek tartışmaya başladı. Başkan Yardımcısı Batmaz'ın kendisine dışarı çıkmasını söylemesi üzerine öfkelenen Karakuş, keyfi olarak sürgün edildiğini iddia ederek "Bunun sorumlusu sizsiniz hesabını vereceksiniz" dedikten sonra yanında getirdiği bıçakla Batmaz ve Çakaloğluna saldırdı.



ÇIKAN kavgada müdürlükte bulunan belediye personeli de araya girince büyük bir arbede yaşandı. Bu esnada bıçak saldırısından kendisini korumak isteyen Başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Önder Batmaz ile bir belediye çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı. Elindeki bıçakla çevresindekilere tehditler savuran Kenan Karakuş binadan çıkarak motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı boş bir araziye atan Karakuş olay yerine gelen polis, tarafından Bodrum marina bölgesinde yakalandı. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan Başkan Yardımcıları Batmaz ve Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi tedavi edilerek taburcu edildi

CANA KASIT SALDIRISI

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras olayla ilgili açıklamada şunları söyledi: "Bu tamamen cana kasıt saldırısıdır, çünkü oradaki bütün arkadaşlara saldırmış. Biz gerekeni yapacağız."

TUBA AYHAN