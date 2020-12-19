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Haberler Muğla Bodrum'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi

'da altın varaklı el yazması ele geçirildi

'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 sayfalık altın varaklı el yazması ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.

Bodrum'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi

19.12.2020, 17:30

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki polis denetim noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi.

Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı. Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.

DHA

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