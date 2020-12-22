Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince bugün, saat 08.30 sıralarında Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapı için mahkeme tarafından verilen yıkım kararının yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan binalar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 7 saatte yıkıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun Mahallesi'ndeki kaçak 49 yapının daha yıkılacağını belirtti.

Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde yıkımların ocak ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

DHA