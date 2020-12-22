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Haberler Muğla Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

Marmaris'te 11 yıkıldı

'nın turistik 'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde yıkımların ocak ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

22.12.2020, 17:12

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince bugün, saat 08.30 sıralarında Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapı için mahkeme tarafından verilen yıkım kararının yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan binalar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 7 saatte yıkıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun Mahallesi'ndeki kaçak 49 yapının daha yıkılacağını belirtti.

Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde yıkımların ocak ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

DHA

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