Bodrum'da sahte içki operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içinde sahte içki bulunduğu ihbar edilen aracı ilçe merkezinde durdurdu.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, 240 litre bandrolsüz ve etiketsiz etil alkol, 42 alkol kiti, 27 sahte alkol etiketi ele geçirildi.



Operasyonda, A.A. gözaltına alındı.