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Feci kazada hayatını kaybetti

'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü (35), yaşamını yitirdi.

Feci kazada hayatını kaybetti

25.12.2020, 11:24

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Kader Çiftçi yönetimindeki 48 JY 991 plakalı motosikletle Eşref Ç. yönetimindeki 48 EL 144 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kader Çiftçi, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücü Eşref Ç., kazadan sonra gözaltına alındı.

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