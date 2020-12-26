20 yıl sonra tekrar ezan sesleri yükselecek! Atıl haldeki cami Bodrum’u harekete geçirdi

Yakaköy'de imece usulüyle 1940'lı yıllarda yapılan cami, 2000 yılından beri fiziki şartlarının el vermemesinden ötürü kullanılamıyordu. Son yıllarda nüfusu artan Yakaköy'de cemaat ibadetlerini, mahalledeki diğer camide yerine getiriyordu. Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, vatandaşlar atıl durumdaki caminin durumu gösterdi. Aras'ın caminin kullanılamaz halde olduğunu görünce gözlerine inanamadı. 20 yıldır ezan okunmayan camide yeniden ezan sesi yükselip ibadet edilebilmesi için girişimde bulunan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, konuyla ilgili Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen' ile de görüşerek bu konuda birlikte hareket etme kararı aldı.





Ak Parti İlçe Teşkilatı tarafından Bodrum Belediyesi ve hayırseverlerinde de desteğiyle caminin tadilatına başlandı. Tadilatın, 3-4 haftada bitirilerek caminin vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Caminin önündeki 1328 yılından kalma bir çeşme için de çalışma yapılacağı belirtildi.





Bodrum Belediye Başkanı Aras, konu ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün gerçekten hayırlı bir iş için birlikteyiz. Geçen hafta sevgili muhtarımla birlikte dolaşırken, köyümüzün hafızası, köyümüzün yıllarca ibadethanesi olarak kullanılmış 1940 yapımı bir camimiz vardı, onu görmüş ve etkilenmiştik. Ben de bunun üzerine Osman Başkanımı aradım ve 'El birliği ile burayı toparlayalım' dedim. O da 'Başkanım hemen bakıyoruz' dedi. Sağ olsun 3-4 gün içerisinde çok çabuk bir şekilde aksiyon alarak camide tadilata başladı. Hem camimiz, küçük bir köy odamız ve 1328 yılından kalma bir çeşme var. Bunların da toparlanmasıyla burası güzel bir konuma gelecek. Biz aynı şekilde köylerimizdeki okul, mescit, çeşme gibi bütün değerlerimize sahip çıkmayı düşünüyoruz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.







Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akbaba'nın ölüm haberini Yakaköy'de aldıklarını bu nedenle camiyi Mehmet Akbaba'nın hayrına yapacaklarını belirten Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, "Bu cami 1940'lı yıllarda imece usulüyle yapılan bir cami. Şu anda biz bu caminin tadilatını yaparken imece usulünü de yaşatıyoruz. Birçok hayırseverimiz farklı konularda bize destek sağlayacak. İnşallah 3-4 hafta sonraki Cuma Namazında beraber burada buluşacağız. Hocamızla beraber açılışını yapalım" dedi.