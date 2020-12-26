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Haberler Muğla Kader’in acı kaderi

Kader’in acı kaderi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Kader’in acı kaderi

26.12.2020

Kader Çiftçi (35) idaresindeki 48 JY 991 plakalı motosiklet, Eşref Ç. yönetimindeki 48 EL 144 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki başka araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haberi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Ağır yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Eşref Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

MURAT YALÇIN

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