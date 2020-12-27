  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, , ve 'da sessizlik hakim oldu.

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

27.12.2020, 17:48

Muğla ve ilçelerinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Bodrum ilçesinde Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu. Marmaris'te Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanlarıyla, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde sakinlik yaşandı. Fethiye'de de meydanlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Burdur ve Isparta'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Belediye ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik yaptı. Polis ekipleri çarşı ve mahallelerde denetimlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine en yakın market ve fırınlara gitti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.