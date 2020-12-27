Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçimin sonucunda, AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler yeni başkan oldu. Başkan seçildikten sonra teşekkür konuşması yapan Türkler, "Bundan sonra İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür" dedi. Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan İsmail Akkaya, 17 Aralık'ta fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.