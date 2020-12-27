  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu

Ula Belediye Başkanı oldu

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu

27.12.2020

Muğla'nın Ula ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçimin sonucunda, AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler yeni başkan oldu. Başkan seçildikten sonra teşekkür konuşması yapan Türkler, "Bundan sonra İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür" dedi. Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan İsmail Akkaya, 17 Aralık'ta fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.