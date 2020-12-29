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Ortaca'da toprak kayması meydana geldi

’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde dünyaca ünlü İztuzu sahili yolunda toprak kayması meydana geldi.Sülüngür mevkiindeki heyelanın ardından yapılan müdahale ile kısa sürede yol temizlendi.

Ortaca'da toprak kayması meydana geldi
İHA

29.12.2020, 11:59

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış nedeniyle Sülüngür Gölü üzeri piknik alanının olduğu mevkide büyük bir gürültü duyuldu. Olay yerine giden vatandaşlar yola toprak kaydığını görünce durumu Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından Ortaca Belediyesi'ne ait iş makineleri, toprak ve kayalarla kapanan yolu temizledi. Yol kısa sürede trafiğe açıldı. Olay yerinde kaza yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten vatandaşlar, tekrar yaşanabilecek toprak kayması tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini belirttiler.

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