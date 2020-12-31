Biri adımı kullandıysa hesabını soracağım

Telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarını gösteren Girgin, "1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Böyle bir teklifi insan olan kimsenin yapabileceğini düşünmüyorum. Eğer benim adım kullanıldıysa da yargı önünde hesabını soracağım" dedi. Pınar'ın Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinden 1 gün sonra 23 Temmuz'da taziye amaçlı 3 kişiyi aradığını tekrarlayan Girgin, "Sıddık Gültekin ile 1 dakika 56 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti. 'Muğla halkı bize sahip çıktı sağ olun, herkes yardımcı oldu' dedi" diye konuştu.

'AÇIKLAMA YAPMAM GEREKTİ'

Böyle bir teklifi bırakın vekili insan olan hiç kimsenin yapamayacağını söyleyen Girgin, şu ifadeleri kullandı: "Bir vekil derken benden bahsetmiş olabilecekleri aklımın ucuna bile gelmedi. Sonradan parti yöneticilerimiz ve vekil arkadaşlarımla video konferans konuştuk. Yazıya konu olan taziye telefonu-nu açan tek vekil olarak konuya açıklık getirmesi gereken kişinin ben olduğum kanaatine vardım" ifadelerini kullandı. GSM şirketinden 5.5 aylık görüş-me dökümü istediğini belirten ve toplantıda o dökümleri gösteren Girgin, "Bunun dışında kendisi ve ailesiyle hiçbir şekilde görüşmedim. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla olmamıştır. Kaldı ki taziye için aradığımda daha ortada dava bile yoktu. Son dere-ce insani duygularla yapılan bir başsağlığı aramasının nasıl bu hale getirildiğini şaşkınlık içinde izliyorum. Biz her daim Gültekin ailesinin acısına ortak olduk olmaya da devam edeceğiz. Cep telefonu operatörümden son 5.5 aya ait HTS kayıtlarını istedim. Arama kayıtları, kaç dakikalık görüşme-ler yapıldığını ve telefonum-dan kimlerin arandığını içermektedir" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Pınar'ın babası ile yaptığı görüşmeye ilişkin HTS kayıtlarını gösterdi.



4 OCAK'TA BAKALIM KİMİN İSMİ AÇIKLANACAK

KENDİSİNİN böyle bir teklifte bulunduğuna dair bir delil, herhangi bir belge, herhangi bir teknik bulgu ya da en ufak bir ima ortaya koymaları halinde CHP'den ve milletvekilliğinden istifa edeceni tekrarlayan Girgin, "Ailenin 4 Ocak'ta açıklayacağı ne varsa bekleyip göreceğim. Bu olayda sorumluların tespit edilmesi ve hukuki yönden hesap sorulması için her türlü mücadeleyi vereceğim" dedi. Girgin, "Neden 5.5 ay sonra, duruşmaya bir hafta varken neden bu iddia ortaya atıldı?" sorusuna da, "5.5 ay sonra gündeme getirilmesinin arkasında başka amaçlar mı var? Onu hep beraber açığa çıkartacağız" cevabını verdi.

Adem ÜLKER