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Yeni yıl öncesi güneşi görenler sahilleri doldurdu

'nın ilçesinde, yeni yıl akşamı başlayacak ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sahiller doldu. Güneşli havada kimileri yürüyüş yaparken kimileri de bisiklete bindi, spor yaptı.

Yeni yıl öncesi güneşi görenler sahilleri doldurdu

31.12.2020, 15:50

Bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Marmaris ilçesinde vatandaşlar sahil yolları, park ve plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının termometreler tarafından 28 derece gösterildiği ilçede, yerli halk ile turistler sahilde yürüyüş yaptı, bisiklet bindi, deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı.

Atatürk Caddesi'nde Turban mevkiine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolunda sosyal mesafe ile maske kuralına uyan vatandaşların, kimisi de çocuklarıyla parklarda keyifli zaman geçirdi.

Marmaris Umumi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önceki gün plaj, park ve piknik alanlarında dronla yapılan çekimlerde ise sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

DHA

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