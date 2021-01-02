Akhisar milyonerini arıyor

İkramiyenin çeyrek bilete çıkmasına rağmen diğer 3 adet çeyreğin satılmadığı ve tek talihlinin olduğu açıklandı. Gar Büfe'nin işletmecisi 'Fıstıkçı Sülo' lakaplı Süleyman Gezer, "Sabah uyandığımda Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Onlardan öğrendim. Çok sevindim. Ben kendim için bir şey istemem. Bir teşekkür etse bile yeter. Zaten içinde varsa yardım eder" diye konuştu.

TANIDIK BİRİ OLABİLİR

Süleyman Gezer, ilk kez bu kadar büyük bir para kazandıran bilet sattığını belirterek, "Genelde benden tanıdık kişiler alış veriş yapar, şans oyunlarını burada oynarlar. Milli piyango bileti alan çok tanıdıklarım var. Eminim kısa sürede bu kişinin kim olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

2: Bileti satan büfe işletmecisi Süleyman Gezer, "İhtiyacı olan bir kişiye çıkmış olmasını isterim" dedi.



BASKAN DUTLULU'DAN GÜLÜMSETEN ÇAGRI

AKHİSAR Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla talihliye seslendi. Dutlulu, "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim' paylaşımını yaptı. Dutlulu'nun esprili paylaşımı okuyanları gülümsetti.

"ISYERİ AÇIP İSTİHDAM SAGLASIN"

AKHİSAR Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu ise, "Akhisar'ın ismi bir kez daha duyuldu. Çıkan kişinin parasını hayırlı işlerde kullanmasını isteriz. Akhisar'da işyeri açıp istihdam ve ekonomiye katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

KENAN MOLLA