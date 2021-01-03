Muğla'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan TIR...

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Muğla- Malatya yolunun Seydikemer ilçesi Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Burdur yönüne giden Ahmet Anul'un kullandığı, geri dönüşüm malzemesi yüklü 42 GT 075 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, TIR şoförü Anul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Anul'un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Fetniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA