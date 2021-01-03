Ukraynalı Kristina’ya korkunç infaz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, dün gece evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Eskiçeşme mahallesinde bir sitedeki evde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı. Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verildi.

İKİ KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

KAPI çilingirle açıldığında, genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. En son 30 Aralık günü görüldüğü öğrenilen Novytska'nın ölümüyle ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının ünlü sunucu Alp Kırşan'ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan, Novystka'nın cansız bedeninin bulunduğu saatlerde Twitter hesabından korkunç olayı duyuran bir paylaşım yaptı.

ADEM ÜLKER