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Haberler Muğla Traktör kazaları 2 can aldı

Traktör kazaları 2 can aldı

Traktör kazaları 2 can aldı

4.1.2021

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü İlyas Karaçay (58) yaralandı, eşi Sevim Karaçay (57) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Acıarmut mevkisinde meydana geldi. İlyas Karaçay yönetimdeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İlyas ile yanındaki eşi Sevim Karaçay yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sevim Karaçay kurtarılamadı. İlyas Karaçay'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir başka traktör kazası da Aydın'ın Söke ilçesinde meydana geldi. Bahçesinden dönen Ahmet Kırlı (48) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan traktörün altında kalan Kırlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SEBAHATTİN ALP/KAZIM YÖRÜKCE

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