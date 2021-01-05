Hurda minibüs yandı içinden ceset çıktı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde park halindeki hurda minibüste çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Gülpınar Mahallesi, İskele Kafe yanında park halindeki hurdaya ayrılan plakasız minibüste yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yanan minibüste bulunan Ömür Uysal'ın (65) hayatını kaybettiği belirlendi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapıldı.
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