Kristina’nın ölümüyle ilgili diplomatlar devreye girdi

MUĞLA Bodrum'daki evinde sandalyede oturur vaziyette, elleri arkadan kelepçeli ve kafasına poşet geçirilmiş halde bulunan Ukraynalı dansçı Kristina Novitskaya'nın (25) ölümü için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "Dava, Türkiye'deki Ukraynalı diplomatların özel kontrolünde" dedi. Novitskaya'nın arkadaşları ise, genç dansçının intihar edebileceğine inanmadıklarını belirterek, "Çok neşeli renkli bir hayatı vardı. İntihar olamaz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER