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’da korkunç : 2 ölü, 3 yaralı

'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, -Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı.

Muğla’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

08.01.2021, 16:07

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen otomobillerde 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Sultan K.'nin kullandığı 48 F 8279 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Gerişburnu Kavşağı'nda, Hüseyin B. yönetimindeki 48 NC 041 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde yolcu olarak bulunan Mehmet Şen ile diğer otomobildeki yolcu Zeynep Zor hayatını kaybetti.



Kazada araçlara sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sultan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Mobese'ye yansıyan kaza anında, Sultan K.'nin dönüş yaptığı sırada ana yolda seyreden Hüseyin B.'nin kullandığı otomobille çarpışma anı görülüyor.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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