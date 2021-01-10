Muğla Büyükşehir’e insafsız zam isyanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tekne bağlama ücretlerine yüzde 300 zam yaptı. Piyasa fiyatı 10 bin lira civarında olan küçük bir tekneden alınan bağlama ücreti de en az 10 bin liraya yükseltildi. Tekne sahipleri karara sert tepki göstererek, "Böyle insafsız bir zam görülmüş şey değil. Acımasızca yapılan bir soygun" dedi. Bodrum Gümbet Limanı İskelesi'ne teknelerini bağlayan vatandaşlar, yapılan zamma isyan etti. Tekne sahipleri adına konuşan Mehmet Özçiçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iskeleye tekne bağlama ücretlerine yüzde 300'ü aşan oranda zam yaptığını söyledi.

HİÇ KİMSE ÖDEYEMEZ

İskelenin 2 yıl öncesine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait olduğunu, sonra Büyükşehir'e geçtiğini belirten Özçiçek, "Mağduruz. Bu fiyatları ödeyecek gücümüz yok. Talep edilen zam oranı, bazı özel tam teşkilatlı marina fiyatlarını geçti. Teknelerin büyüklüğüne göre yapılan zamlarla yıllık ücreti 8 bin lira olan teknelerden 27 bin lira, küçük kayıklardan 10 bin lira talep ediliyor. İskelede marina, karaya çekme, pis su çekme, atık yağ deposu, tuvalet ve banyo hizmetlerinden yararlanılamıyor" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin acımasızca tekne sahiplerine zulmettiğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen de, "Büyükşehir Belediyesi, burayı hukuksuz şekilde işgal etti. Buna rağmen insafsızca, hiçbir hizmet vermediği halde tekne sahiplerinden, tekne fiyatlarının iki katı bağlama parası alıyor. En donanımlı marinalar bile kürekli bir sandaldan 20 bin lira istemez. İşgalci Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı insafsızlıktır, vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

BODRUMLULAR DENİZE AÇILMASIN MI?

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum'da benzer onlarca iskele bulunduğunu belirterek, "Bu iskelelere bağlanan teknelerin büyük çoğunluğu piyade olarak bilinen tekneler. İnsanlar ticaretten çok balık tutmak için tekne sahibi oluyor. Bodrumlular denize açılmasın mı ? Hiçbir hizmet vermeyen Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu paralar resmen zulüm. İnsafsızlığın bu kadarı fazla" diye konuştu.

ADEM ÜLKER