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Haberler Muğla Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı

'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.

Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı

11.01.2021, 18:33

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

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