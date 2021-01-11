Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.