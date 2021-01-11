İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.
Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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