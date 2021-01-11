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Muğla'da kazı çalışmasında mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu.