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Haberler Muğla Piyasa değeri 1 milyon lira! Muğla'da diaspor taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Piyasa değeri 1 milyon lira! 'da taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

’nın ’ndeki bir maden ocağında taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ele geçirilen yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki diaspor kristalinin, piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Piyasa değeri 1 milyon lira! Muğla'da diaspor taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
İHA

18.01.2021, 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021, 15:35

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, kazı yapan Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K., suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte piyasa değerinin 1 milyon olduğu belirlenen yaklaşık 3 kilogramağırlığında diaspor kristali ve kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K'nın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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