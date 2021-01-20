  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Atatürk Spor Kompleksi resmen talan edildi

Atatürk Spor Kompleksi resmen talan edildi

'da mülkiyeti Belediyesi'ne ait olan, ihale usulüyle kiralaması gerçekleştirilen kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi.

Atatürk Spor Kompleksi resmen talan edildi

20.1.2021

Milas Belediyesi'nin 2011 yılında yapımını tamamladığı ve hizmete sunduğu Akkent Atatürk Spor Kompleksi, oluşan görüntü 'pes' dedirtti.

'YAPTIKLARI VANDALLIK'
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve sportif faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Spor Kompleksi'ne yapılan saldırıyı kınayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Pandemi döneminden dolayı kapalı olan ancak çocukların oyun alanlarına, vatandaşlarımızın severek kullandığı bir alana neden böyle bir saldırı yapılır anlamak mümkün değil. Bu vandallığı en sert şekilde kınıyorum" dedi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Tokat, "Bu vandallığı detaylıca araştıracağız. Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kamu malına zarar vermekten' suç duyurusunda bulunacağız ve olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAF: ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atatürk Spor Kompleksi resmen talan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.