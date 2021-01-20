Atatürk Spor Kompleksi resmen talan edildi

Milas Belediyesi'nin 2011 yılında yapımını tamamladığı ve hizmete sunduğu Akkent Atatürk Spor Kompleksi, oluşan görüntü 'pes' dedirtti.



'YAPTIKLARI VANDALLIK'

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve sportif faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Spor Kompleksi'ne yapılan saldırıyı kınayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Pandemi döneminden dolayı kapalı olan ancak çocukların oyun alanlarına, vatandaşlarımızın severek kullandığı bir alana neden böyle bir saldırı yapılır anlamak mümkün değil. Bu vandallığı en sert şekilde kınıyorum" dedi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Tokat, "Bu vandallığı detaylıca araştıracağız. Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kamu malına zarar vermekten' suç duyurusunda bulunacağız ve olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAF: ADEM ÜLKER



