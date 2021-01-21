7 bin yıllık tohumlar yeniden yeşerecek

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan tarım ar-ge ve yerel tohum merkezinde binlerce ata tohumu toprakla buluşmaya başladı. Çoğunluğu köylüler tarafından verilen ata tohumları önce araştırılıyor sonra toprakla buluşuyor.

ALTINDAN BİLE DEĞERLİ

Binlerce tohumun geldiği merkezde vatandaşları en çok heyecanlandıran ise arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık siyez buğdayı oldu. Tohum bankasının en özel yerinde saklanan 7 bin yıllık tohumlar toprakla buluşmayı bekliyor. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 7 bin yıllık tohumların bir an önce toprakla buluşması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi ve "Yerel tohum bankamızın en önemli tohumlarından bir tanesi ise ilk olarak aday tohum olarak bize teslim edilen yaklaşık 7 bin yıllık siyez buğday tohumu. Anadolumuzun bir kentinde arkeolojik kazı esnasından bulunan küplerin içerisinde siyez buğdayının ve bunun peşine düşen bir vatandaşımız çoğalttıktan sonra küpten çıkan orijinal tohum tanelerini bize teslim etti" dedi. Yılmaz, tohumla ilgili gerekli laboratuvar çalışmalarını da yaptıklarını belirterek, "7 bin yıllık siyez buğdayı ile ilk karşılaşmak gerçekten bize ciddi bir heyecan kattı. Bunu başardığımız gün yeni bir hikayenin başlangıcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Tuba AYHAN