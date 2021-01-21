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Haberler Muğla Halk plajına pis su pompalanacak

Halk plajına pis su pompalanacak

'nın ilçesinde, halk plajında pis su toplama havuzu inşaatının başlaması tepkilere sebep oldu. Büyükşehir’den projeden vazgeçmesi istendi.

Halk plajına pis su pompalanacak

21.1.2021

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki Halk Plajı'nın orta yerine pis su toplama havuzu ve pompalama istasyonu yapımı için çalışma başlatıldı. Dünya Bankası'ndan alınan para ile yapılacak olan projede, itirazlar üzerine değişikliğe gidildi fakat vazgeçilmedi. Projenin ilk halinin 2 katlı beton bina olduğunu belirten Koyunbaba Muhtarı Yılmaz Çinçik, TRT eski Daire başkanlarından Atilla Oran'la birlikte yaptıkları girişimler sonucu 2 katlı bina yapımından vazgeçildiğini açıkladı, "Tesis şimdi yer altına yapılacak. İtirazlarımız üzerine böyle bir değişikliğe gidildi. Yer değişikliği yapılmadı" diye konuştu.

'BAŞKA YERE YAPILSIN'
Plajın zaten çok dar olduğunu belirten Koyunbaba sakinlerinden TÜBİTAK'tan emekli Makine Mühendisi Vahit Çiftçi, "Daracık plajın yarısına pis su toplama havuzu ve pompalama istasyonu yapılma çalışmalarına başlanmış. Ben, TUBİTAK'tan emekli bilim insanıyım. İddia ederim ki, bu istasyonun buraya yapılması durumunda gürültüden ve pis kokudan burada denize girilemez" diyerek istasyonun başka yere yapılmasını istedi.

Adem ÜLKER

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