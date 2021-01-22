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açıklarında 4.3 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 09.57'de Akdeniz'de ( açıklarında) 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Dün de depremlerin yaşandığı Akdeniz'de 'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti

Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

22.01.2021, 10:16

Akdeniz ve Ege'de peş peşe yaşanan depremler korkuya neden oldu. Ege'nin sürekli sallanmasının ardından dün da Kıbrıs'ta 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kandili Rasathanesi verilerine göre saat 09.57'de Akdeniz açıklarında Girit Adası'na yakın bir noktada 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 13.8 kilometre olarak açıkladı.

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