Datça açıklarında tekne battı, bir kişi kayıp

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sularında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Knidos Antik Kenti'ne 5 metre mesafede içerisinde 5 kişi bulunan bir teknenin alabora olduğu, 4 kişinin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı, 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kayıp olan 1 kişinin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Batan teknede bulunan 5 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve balık tutmak için denize açıkladıkları öğrenildi.