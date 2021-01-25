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Haberler Muğla Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını dolayısıyla 8 Aralık 2020 tarihinde Muğla il genelinde toplu ulaşımda HES kodunu uygulamasına geçti. Uygulamanın başladığı günden bu güne 222 bin 71 vatandaş HES kodu ile ulaşım sistemine entegre oldu.

Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

25.01.2021, 14:26

Muğla il genelinde 283 bin 499 vatandaş Muğla Kart kullanıyor. İl genelinde HES kodlu toplu ulaşım oranı yüzde 80'e çıktı. Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kişiler uygulama ile tespit edilip geçiş izni verilmiyor. Covid-19 tanılı ya da temaslı olan kişiler ilgili kurumlarla paylaşılıyor.

HES KODU NASIL TANIMLANIYOR?
Muğla'da toplu taşıma kullanan ve kullanım kartlarına HES kodunu tanıtmayan yurttaşların öncelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi https://hes.mugla.bel.tr" web adresine girilerek, sayfadaki üç seçeneğin doldurulması gerekmekte, HES kodunuz varsa ilk kısma HES kodunun girilmesi, henüz HES kodu edinmemişseniz öncelikle e-Devlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunuzun oluşturulması gerekiyor. İkinci kısımda T.C. kimlik numarası veya pasaport numarasın yazılıp, üçüncü kısımda ise toplu taşıma araçlarında kullandığı ödeme yöntemine göre ulaşım kartınızın arka yüzünde bulunan bayiden alınan tam ve kişiselleştirilmiş ulaşım kartı numarasını veya 2 Dolumluk Kart numarasını girmeniz, ayrıca ödemelerini temassız banka ve kredi kartı ile ödemek isteyen vatandaşların ise Kredi Kartı Numarası girilerek işlem tamamlanmış olacak.

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