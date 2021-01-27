Ida Madra Jeoparkı UNESCO yolunda

Çanakkale'den İzmir'e uzanan ve 11 noktayı kapsayan İda Madra Jeopark Projesi'nin hayata geçirilmesi için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Dünyada 44 ülkede 161 adet UNESCO jeoparkı bulunduğunu kaydeden İda Madra Jeopark Proje Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş, "İda Madra Jeoparkı, UNESCO'ya dahil olduğunda onlar içinde büyük ve seçkin bir yere sahip olacaktır. Çünkü 17 bin 500 kilometrekarelik alana yayılıyor. Bu sahada önemli bir granit topografyası bütünlüğümüz var. Başta Kozak, Madra Dağı'ndaki granit topografya, Çanakkale sınırları içinde kalan Kestanbol ve Susurluk topografyası, bu bölgede granitin her halini görebileceğimiz büyük bir granit zenginliğinden bahsediyoruz. Aynı kayaç yapısı farklı yerlerde farklı kültürlerle çok farklı görünümler elde etmiş. Bunlar hem turizm bakımından ilgi çekici hem de insanlık olarak kendi medeniyetimizin nasıl kurulduğunu, taşa, toprağa nasıl hükmettik, bunları anlamak bakımından önemli" diye konuştu.

SUAT SALGIN