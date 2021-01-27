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Kayıp balıkçının cesedi kıyıya vurdu

'nın ilçesinde 2 gün önce batan teknede kaybolan 36 yaşındaki Yankı Kocabaş'ın cesedi 30 deniz mili sürüklendikten sonra Bodrum'da karaya vurdu.

Kayıp balıkçının cesedi kıyıya vurdu

27.1.2021

Datça'nın uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında 5 kişinin bulunduğu tekne 2 gün önce batmıştı. Teknedeki 4 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, Yankı Kocabaş ise denizde kaybolmuştu. Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmişti. Kocabaş'ın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

30 DENİZ MİLİ UZAKTA BULUNDU
Yaşanan olayın ardından Kocabaş'tan hiçbir ize rastlanmazken dün sabah saatlerinde Bodrum İçmeler mevkiinde karaya vuran erkek cesedinin 36 yaşındaki Kocabaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle 30 deniz mili (45 kilometre) Bodrum'a kadar sürüklenen Kocabaş'ın cansız bedeni ekiplerce incelendi. Sabah saatlerinde bir sitenin temizlik görevlisi, sahili temizlerken Kocabaş'ın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Yankı Kocabaş'a ait olduğunu tespit edildi.

Tuba AYHAN

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