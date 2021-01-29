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Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara gelmediği öğrenildi. Kardak Kayalıkları krizinin 25. yıl dönümü nedeniyle 1 savaş gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu bölgede devriye attı. 25 yıl sonra ilk kez Kardak kayalıklarından gerginlik yaşanmadı.

İHA 29.01.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 18:10