Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nın 25'inci yıl dönümünde il kez sesiz kaldı.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede görülmezken, Türk karasularından ise 1 savaş gemisi 2 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye attığı görüldü. 25 yıl sonra ilk kez Kardak Kayalıklarının yıl dönümünde gerginlik çıkmadı.
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