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25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara gelmediği öğrenildi. Kardak Kayalıkları krizinin 25. yıl dönümü nedeniyle 1 savaş gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu bölgede devriye attı. 25 yıl sonra ilk kez Kardak kayalıklarından gerginlik yaşanmadı.

Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı
İHA

29.01.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 18:10

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nın 25'inci yıl dönümünde il kez sesiz kaldı.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede görülmezken, Türk karasularından ise 1 savaş gemisi 2 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye attığı görüldü. 25 yıl sonra ilk kez Kardak Kayalıklarının yıl dönümünde gerginlik çıkmadı.



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