Kış mevsimini Ocak ortasında hisseden Bodrum'a 2 haftalık kış koşullarının ardından yeniden bahar geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da sahillere akın etti.
Sahilde balık tutan, kitap okuyan, yürüyüş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kimileri de sıcak havayı denize girerek değerlendirdi.
Bölgede en yüksek hava sıcaklığının Pazartesi gününe kadar 23 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise Bodrum'da fırtına bekleniyor.
Sıcak havayı gören sahile akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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