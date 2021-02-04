Haberler Muğla Sıcak havayı gören sahile akın etti

Sıcak havayı gören sahile akın etti

İki haftadır olumsuz hava koşullarının etkisindeki Bodrum’a bahar geldi. Özellikle son bir haftada fırtına, dolu ve kar gören ilçede iki gündür bahar havası hakim. Bodrum’da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı ise 25 dereceye kadar ulaştı.