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Haberler Muğla Kumarhaneye çevrilen bir işyeri daha basıldı

Kumarhaneye çevrilen bir işyeri daha basıldı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça Mahallesi Çalış mevkiinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kumarhaneye çevrilen bir işyeri daha basıldı

5.2.2021

Adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kumar oyunu ve malzemesi ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı. Söz konusu 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 33 bin 635 lira ceza kesildi. İş yerine izinsiz girdikleri belirlenen kişiler hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da soruşturma başlatıldı.

MURAT YALÇIN

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