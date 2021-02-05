Kumarhaneye çevrilen bir işyeri daha basıldı

Adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kumar oyunu ve malzemesi ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı. Söz konusu 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 33 bin 635 lira ceza kesildi. İş yerine izinsiz girdikleri belirlenen kişiler hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da soruşturma başlatıldı.

MURAT YALÇIN