Adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kumar oyunu ve malzemesi ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı. Söz konusu 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 33 bin 635 lira ceza kesildi. İş yerine izinsiz girdikleri belirlenen kişiler hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da soruşturma başlatıldı.
MURAT YALÇIN
Kumarhaneye çevrilen bir işyeri daha basıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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