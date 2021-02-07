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Haberler Muğla Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

7.2.2021

Muğla Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Akyarlar Mahallesi'nde ikamet eden 12 kişinin kullandığı 3 araç ve 2 ikamet adresinde yapılan aramada 100 gram kubar esrar, 45 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ TUBA AYHAN

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