Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı!

Pedasa Kalesi civarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı.
İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı belirlendi.
Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Öte yandan, görevliler antik kentte kurtarma kazısı yaptı.
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