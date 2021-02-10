Haberler Muğla Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı!

Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu arada görevlilerin antik kentte kurtarma kazısı yaptığı öğrenildi.