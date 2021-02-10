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Haberler Muğla Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı!

'nde kaçak kazı!

'nın ilçesindeki 'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu arada görevlilerin antik kentte kurtarma kazısı yaptığı öğrenildi.

Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı!
AA

10.02.2021, 21:19

Pedasa Kalesi civarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, görevliler antik kentte kurtarma kazısı yaptı.

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