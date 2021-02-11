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Zihinsel engelli genç kız her yerde aranıyordu, merkezde bulundu

'nın ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki zihinsen engelli Gülçiçek Yıldız, Bodrum Belediye meydanında bulundu.

Zihinsel engelli genç kız her yerde aranıyordu, Bodrum merkezde bulundu
İHA

11.02.2021, 17:24

Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 1997 doğumlu Gülçiçek Yıldız, dün akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulunan Yıldız ailesi, belediyeden de destek istedi. Akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi hoparlöründen anons yapıldı. Görenlerin güvenlik güçlerine ulaşmaları istendi. Akşam bulunamayan Gülçiçek Yıldız'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Ailesi arama çalışmalarını, genç kızın en son görüldüğü Bodrum merkezde yoğunlaştırdı. Gülçiçek'in babası İbrahim Yıldız 48 saattir aradığı kızını Bodrum Belediye meydanında buldu.
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