Pınar’ın katilinin eşi davada tanıklık yaptı

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 3. duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tanık olarak dinlenen Avcı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı, "Cemal'le ilişkisi olduğunu duyduğumda öldürmüş olabileceğini düşündüm. Yaparsa bağ evinde yapmıştır dedim. Herkes kızın 4 gündür kayıp olduğu için öldüğünü düşünüyordu. Cemal normalde hiç sinirli değildi. Daha da içine kapandı. Yemek yemiyordu. Bir sıkıntısı olduğunu anlamıştım" dedi. Öte yandan katilin tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, mahkeme tarafından tahliye edildi.

FERDİ YAVUZ