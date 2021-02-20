Mantar avcısı köpekler

"Siyah elmas" ve "Kralların yiyeceği" olarak bilinen, genellikle dağlık alanlarda, çam ve meşe ağaçlarının dibinde, toprak altında bulunan ve yüksek getirisi olan trüf mantarının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Muğla'da aşılı meşe fidanları üretilerek trüf bahçeleri oluşturuldu.

KIRAÇ ARAZİDE ÇIKIYOR

Mantar türlerinin bulunduğu alanların tespitinde ise özel eğitimli köpeklerden faydalanılıyor. Yatağan'daki uygulama bahçesinde üretimine başlanan, toprağın altında yetişmesinden dolayı sadece özel eğitimli köpeklerce bulunabilen trüf mantarının ilk hasadı önümüzdeki yıl yapılacak. Yatağan'da 10 dekarlık alanda 3 üretici ile proje yürüttüklerini belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, trüf üretiminin daha çok kıraç arazilerde yapıldığını söyledi.

ANTİKANSER ÖZELLİĞİ VAR

Trüf mantarının bulunmasının zor olduğunu kaydeden Saylak, "Eğitimli köpekler, trüf mantarının kokusunu aldığı yere gidip toprağı kazıyor. Ardından köpeğin işaret ettiği yerden mantar çıkartılıyor. Şimdilik 2 eğitimli köpeğimiz var. Bu köpekler, doğduğunda önce trüf kokulu yiyecekler veriliyor, trüf kokusunu öğreniyor" dedi. Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban da, "Yapılan araştırmalarda, trüf mantarlarının antikanser özelliklerine sahip olabileceğini ve belirli kanser türlerinde hücrelerin büyümesinin engellenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Birçok önemli vitamin ve mineral barındırıyor" dedi.

ADEM ÜLKER