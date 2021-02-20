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Haberler Muğla Motosikletiyle siparişe giderken canından oldu

Motosikletiyle siparişe giderken canından oldu

Motosikletiyle siparişe giderken canından oldu

20.2.2021

MUĞLA Milas'ta bir adrese pide siparişi götüren 25 yaşındaki motosikletli kurye Müslüm İlter, otomobille çarpışarak olay yerinde öldü. Kaza, Boğaziçi köyünde meydana geldi. Pide kebap salonunda sipariş görevlisi olan Müslüm İlter'in kullandığı 48 AFN 699 plakalı motosiklet ile D.M.S. idaresindeki 06 TGM 37 plakalı otomobil çarpıştı. Motordan yere savrularak yaralanan İlter, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajı yapmalarına rağmen kurtarılamadı.

VOLKAN YILDIZ

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