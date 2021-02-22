Flamingolara yazık oluyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'na dökülen Kocadere, zehir saçıyor. Derenin getirdiği kirli su sebebiyle Tuzla Sulak Alanı'nda kirlilik ciddi boyutlara ulaştı. Sulak alan etrafında biriken katı atıklar bir yana kıyı şeridinde köpürmeler ve dayanılmaz bir pis koku yayılmaya başladı.

'KORUNMASI GEREKİYOR'

Sulak alanın can çekiştiğini söyleyen yöre halkı, sulak alana atık suların boşaltıldığını belirterek, "Atık suların boşaltıldığı Tuzla sulak alanındaki kirlilik öncelikle bizleri endişelendiriyor. Burası balıkların üreme alanı ve binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşam için oldukça önemli olan bu alanın korunması gerekiyor. Ancak şu ana kadar yeterli bir girişimde bulunulmadı" diye konuştu. İlçeye bağlı Kemikler Mahallesi'nden geçen Kocadere'ye sabunlu su ve kimyasal atık karıştığını belirten yöre halkı, pis suyun Tuzla Sulak Alanı'na döküldüğüne dikkat çekerek yetkili kurum ve kuruluşları, derede ve ardından sulak alanda oluşan kirliliğe bir an önce müdahalede bulunmaya davet etti.





3 BİN FLAMİNGOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Tuzla Sulak Alanı'nın, 2001 yılında IBA (İmportant Bird Area) tarafından dünyaca önemli kuş alanı olarak belirlendiğini söyleyen Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun, "Tuzla Sulak Alanı, 2004 Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılmıştır. Ramsar Sözleşmesi'ne aday sulak alanı her yıl 3 bin civarında flamingoya ya ev sahipliği yapıyor. Burada üreyen kuş türü 118'dir. Her yıl bölgeye ziyaretçi kuşlarla birlikte 250'ye yakın kuş türü geliyor. Böylesi önemli bir alanda kirlilik yaşanması bizleri de derinden üzüyor" dedi.

Volkan YILDIZ