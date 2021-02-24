Haberler Muğla Datça açıklarında deprem!

Datça açıklarında deprem!

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.