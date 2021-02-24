Datça açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.51'deki sarsıntı, 9,92 kilometre derinlikte kaydedildi.
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