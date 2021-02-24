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Haberler Muğla Datça açıklarında deprem!

açıklarında deprem!

'nde, 'nın ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Datça açıklarında deprem!
AA

24.02.2021, 15:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.51'deki sarsıntı, 9,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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