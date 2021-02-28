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Haberler Muğla Veterinerin ‘keçi inadı’ hayat kurtardı

Veterinerin ‘keçi inadı’ hayat kurtardı

’de evin yanında bağlı olan keçiye saldıran, pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Hamile keçinin vücudunun büyük bölümü parçalandı. Üç veterinerin, sahibine “Mezbahaya götür, kes” dediği keçi, bir başka veteriner tarafından 6 saat süren operasyon ile hayata döndürüldü

Veterinerin ‘keçi inadı’ hayat kurtardı

28.2.2021

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Çatalarık Mahallesi'nde, Hüseyin Duman'ın hamile keçisine başıboş bir pitbull cinsi köpek saldırdı. Durumu fark eden Hüseyin Duman, eşi ve oğlunun yanı sıra komşuları, keçiyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Köpeğin üzerine kovalar ile su döküldü, keçi güçlükle pitbulldan kurtarıldı.

RÖNTGEN ÇEKİLDİ, AMELİYAT EDİLDİ

VÜCUDUNUN büyük bölümünde parçalanmalar olan keçiyi 3 ayrı veterinere gösteren Hüseyin Duman, "Mezbahaya götür ve kestir" cevabını aldı. Duman, konuyu Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Veli Pabuşcu'ya iletti. Pabuşcu, Duman'ı veteriner Osman Aydın Kara'ya yönlendirdi. Kara, röntgenini çektiği keçiyi 6 saat süren ameliyatın ardından hayata döndürdü. Keçinin vücudunun büyük bölümüne dikiş atıldı.

'ACI ÇEKMESİN DİYE KESECEKTİK'

KEÇİNİN sahibi Hüseyin Duman, "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Keçi bahçede bağlıydı. Pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Bıraksın diye kova ile su döktük. Keçiyi 3-4 kişi en az 15 dakika boyunca kurtaramadık. Sonradan su döktükçe bırakmak zorunda kaldı. Ardından gözden kayboldu. Keçimiz hamile, çok üzüldük. Veterinere götürdüm. İyileşemeyeceğini söyledi. Çok acı çekiyordu. Daha fazla acı çekmesin diye kesmeyi düşündük. Sonra Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Veli Pabuşcu aradı, keçinin tedavisini yaptıracağını söyledi. Ameliyatı yaklaşık 6 saat sürdü" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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