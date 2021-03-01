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Haberler Muğla 112 litre kaçak alkol ele geçirildi

112 litre kaçak alkol ele geçirildi

Denizli’den ’nın ilçesine dağ yolundan el yapımı kaçak alkol sevkiyatı yapan şahıs, Jandarma ekiplerine yakalandı.

112 litre kaçak alkol ele geçirildi
İHA

01.03.2021, 12:16

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Seydikemer İlçe Jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Denizli ilinden Muğla iline M.B. yönetimindeki 20 plakalı araç ile kaçak alkol getirileceği bilgisi alındı. KAFES/KEP sistemi üzerinden PTS sorgusunda aracın Burdur ilinden Muğla'ya seyir halinde olduğu tespit edildi.

Bahse konu araç, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla girişinden itibaren fiziki takibe alınarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıyer Mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada; 90 litre el yapımı kaçak rakı, 12 litre el yapımı kaçak viski, 10 litre el yapımı kaçak votka, 5 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan huni, içki yapımında kullanılan enjektör ele geçirildi.

Olay ilgili olarak M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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