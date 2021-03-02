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Haberler Muğla Kocadon ve eşi yoğun bakımda

Kocadon ve eşi yoğun bakımda

Koronavirüse yakalanan 'nın ilçesinin eski Belediye Başkanı ve eşi Hülya Şahbaz Kocadon yoğun bakıma alındı.

Kocadon ve eşi yoğun bakımda

2.3.2021

Geçtiğimiz hafta Kovid-19 testleri pozitif çıkan Kocadon çifti ile çocukları Zeynep ve İpek Kocadon, evlerinde karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştı.

OKSİJEN TAKVİYESİ

ÖNCEKİ gün doktorlar tarafından yapılan muayenede Mehmet Kocadon'un oksijen değerlerinde düşme olduğu ve bu sebeple tedavinin hastanede devam etmesine karar verildi. Bunun üzerine Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon, Bodrum Acıbadem Hastanesine giderek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Mehmet Kocadon'un ağabeyi Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon yaptığı açıklamada, "Doktorlar yaptıkları muayenede nefes zorluğu tespit etmiş. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı ve oksijen takviyesi yapılıyor. Durumu gayet iyi. Büyük ihtimalle haftasonuna kadar hastalığı atlatmış olurlar diye düşünüyorum" dedi.

TUBA AYHAN

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