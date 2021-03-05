Tecavüz edemeyince öldürmüşler!

Haziran 2015'te Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sanık avukatlarının itirazlarını değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, genç kıza tecavüzün teşebbüs halinde kaldığını belirtti, sanıkların yeniden yargılanmasını istedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde Cansu Kaya'nın ölümüne ilişkin Necati Demir'in ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'ın ise 42 yıl hapis cezası kararını bozdu.

"BİR PARÇAMIZ GİTTİ"

Kaya, 14 Haziran 2015'te kaybolduktan 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmuş, sanık Necati Demir, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanık Mehmet Poyraz Çalhan da "Kasten öldürme" suçundan 24, "Cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl ceza almıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden ele alındı. Acılı anne Gülen Kaya ve baba Osman Kaya da duruşmayı izledi.

Tutuklu sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulunurken, duruşma karar için 2 Nisan'a ertelendi. Duruşmayı kadın platformları da takip ederken, Osman- Gülen Kaya çifti, "Bizim bir parçamızı götürdüler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ