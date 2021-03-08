Haberler Muğla 107 yaşındaki Nasibe nineye "Dünya Kadınlar Günü" ziyareti

107 yaşındaki Nasibe nineye "Dünya Kadınlar Günü" ziyareti

Muğla, kadınların uzun ve sağlıklı ömür sürdüğü illerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri 107 yaşındaki Nasibe Kemiksiz'e yeni kimliğini verdi. Yaşlılara kıymet vermenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Töre, onları asırlık çınarlar olarak nitelendirdi. Ayrıca onlarla Muğla'nın sözlü tarihini hazırlamak istediklerini aktaran Töre, gençlere bu şekilde bir miras bırakmak istediklerini kaydetti.

AA 08.03.2021, 18:02 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 18:21