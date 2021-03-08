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Haberler Muğla Muğla'da satılık ada! Alıcı çıkmayınca 35 milyon lira indirim yapıldı

'da satılık ada! Alıcı çıkmayınca 35 milyon lira indirim yapıldı

'nın ilçesi 'nde bulunan, 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 316 bin metrekare büyüklükteki 'nın satış fiyatı güncellenerek, 175 milyon liraya düşürüldü.

Muğla'da satılık ada! Alıcı çıkmayınca 35 milyon lira indirim yapıldı
DHA

08.03.2021, 16:04

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı. İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı.



Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

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